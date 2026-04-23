Corriere della Sera | Conte lascia Napoli? Le ultime

Il nome di Antonio Conte ritorna al centro dell'attenzione nel mondo del calcio. Dopo le ultime notizie pubblicate, si parla di un possibile addio alla squadra di Napoli, con un futuro ancora incerto. Le voci si susseguono, mentre il tecnico continua a essere protagonista di cambiamenti e decisioni che coinvolgono il suo percorso professionale. La situazione rimane in evoluzione, con molte domande aperte sulla sua prossima destinazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MILANO – Il futuro di Antonio Conte torna a essere un rebus, tra campo e panchine che cambiano. Come riportato dal Corriere della Sera, l’avventura del tecnico leccese al Napoli potrebbe essere già ai titoli di coda dopo due stagioni, nonostante risultati comunque importanti. Secondo quanto evidenzia il Corriere della Sera, Conte resta un allenatore vincente, l’unico ad aver conquistato lo scudetto con tre squadre diverse, ma la sua storia segue spesso lo stesso copione: arriva, incide e poi cambia strada. Uno scenario che, come sottolinea il Corriere della Sera, potrebbe ripetersi anche a Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Conferenza stampa | Conte dopo Parma-Napoli 12/04/2026

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Oggi sul Corriere Milano la proposta di Italia Viva: basta polemiche. Invitiamo piuttosto i sindaci di Tel Aviv e Betlemme a Palazzo Marino. Milano sia la città del dialogo e costruisca un momento di pace. L’intervista di Ivan Scalfarotto sul Corriere della Sera x.com