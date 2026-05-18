Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni | come cambia la viabilità

Il 24 maggio si svolgerà l’evento sportivo “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni” a Fiumicino, organizzato dalla Running Club Fregene. La manifestazione interesserà le strade di Maccarese e comporterà modifiche temporanee alla viabilità nel quartiere. Per l’occasione, alcune vie saranno chiuse al traffico o avranno limitazioni di accesso, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti e dei residenti. La giornata prevede anche la presenza di volontari e ufficiali di gara lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui