Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni | come cambia la viabilità
Il 24 maggio si svolgerà l’evento sportivo “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni” a Fiumicino, organizzato dalla Running Club Fregene. La manifestazione interesserà le strade di Maccarese e comporterà modifiche temporanee alla viabilità nel quartiere. Per l’occasione, alcune vie saranno chiuse al traffico o avranno limitazioni di accesso, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti e dei residenti. La giornata prevede anche la presenza di volontari e ufficiali di gara lungo il percorso.
Fiumicino, 18 maggio 2026 – Il 24 maggio si terrà l’evento sportivo “Corri Maccarese Memorial Fabrizio Bossoni”, organizzato dalla Running Club Fregene. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, in viale Maria e nella adiacente strada interna priva di denominazione, ambo i lati, nel tratto compreso tra il Castello di San Giorgio di Maccarese e l’intersezione con via Rospigliosi, dalle ore 06. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Sullo stesso argomento
Lavori sul Ponte 2 Giugno e sugli impianti Acea: cambia la viabilità a Fiumicino, Maccarese e PassoscuroFiumicino, 11 maggio 2026 – Lavori di manutenzione sul Ponte 2 Giugno e sugli impianti fognari Acea tra Passoscuro e Maccarese.
Mezza Maratona e Corri Genova: come cambia il traffico e quali strade evitare oggiDopo l'antipasto con la Family Run, è arrivato il giorno della Mezza Maratona di Genova che si corre oggi, domenica 19 aprile 2026 in città dalle ore...