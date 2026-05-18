Fabrizio Corona ha rivelato di aver ascoltato conversazioni tra alcuni giocatori del Napoli e l’allenatore, sostenendo che ci siano stati confronti tesi e sospetti di complotti nello spogliatoio. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni diverse tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il club ha mantenuto il riserbo sulla vicenda. Finora, né la società né i diretti interessati hanno commentato ufficialmente quanto affermato dall’ex paparazzo. La vicenda si sta sviluppando con l’interesse di media e pubblico.

Fabrizio Corona ha creato enorme scompiglio all’interno del mondo Napoli, presumendo vari complotti all’interno dello spogliatoio contro mister Conte. Nello specifico, sono stati ricostruiti tanti episodi piuttosto delicati che, se paradossalmente fossero veritieri, creerebbero molta instabilità all’interno della squadra. Senatori contro Conte: Lukaku e Mazzocchi nel ciclone. Nell’ultima puntata di Falsissimo, trasmissione guidata da Fabrizio Corona, sono trapelate alcune indiscrezioni assurde contro mister Conte. Tra i giocatori coinvolti nei presunti episodi “svelati” dal “giornalista” ci sono anche due figure molto ben consolidate all’interno dello spogliatoio: “ Lukaku è stato spremuto da Conte fino a farlo infortunare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Corona fa i nomi: i giocatori contro Conte nello spogliatoio del Napoli

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FALSISSIMO EP 24 - CALCIOPOLI 2.0

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