Napoli crisi nello spogliatoio | Conte ferito dal silenzio di Lukaku

Dopo la vittoria contro la Cremonese, l’allenatore del Napoli ha espresso disappunto per il silenzio di Lukaku, che non ha comunicato con lui. La situazione nello spogliatoio sembra essere tesa, con il tecnico che si aspettava un confronto diretto e aperto. La mancanza di dialogo tra i due ha attirato l’attenzione, mentre le dinamiche interne restano sotto osservazione.

?? Cosa sapere Antonio Conte lamenta la mancata comunicazione con Lukaku dopo la vittoria contro Cremonese. Il silenzio del giocatore belga in Belgio crea tensioni nello spogliatoio del Napoli. Venerdì 24 aprile, dopo la vittoria del Napoli per 4-0 contro la Cremonese allo stadio Maradona, Antonio Conte ha espresso il suo profondo disappunto nei confronti di Lukaku a causa della mancata interazione avvenuta con l'allenatore durante il soggiorno del calciatore in Belgio. Il clima che si respira tr .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, crisi nello spogliatoio: Conte ferito dal silenzio di Lukaku Notizie correlate Napoli, Conte ferito: il silenzio di Lukaku spacca il clima? Cosa sapere Antonio Conte lamenta il mancato contatto con Lukaku a Castel Volturno dopo la Cremonese. Cagliari-Napoli, Buongiorno svela il retroscena: “Conte ci ha detto questo nello spogliatoio”Alessandro Buongiorno ha raccontato il clima nello spogliatoio del Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Meno dogmatico, più esperto, elettrico come sempre: Conte è pronto per l'Italia-bis; PSG, dentro la crisi di Chevalier: spuntano tensioni nello spogliatoio, la decisione di Luis Enrique; Napoli, Lukaku torna a Castel Volturno e poi riparte: sempre il gelo con il club; Ruben Sosa: Negli anni ’90 il calcio italiano era un’altra cosa. Maradona il più forte, anche come uomo. Cremonese, Giampaolo: Niente telefoni nello spogliatoio, i social rovinano il calcioMarco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha svelato il nuovo approccio che sta sperimentando nello spogliatoio della sua squadra per aumentare l'intesa tra i giocatori, in vista del finale di stag ... sport.sky.it Napoli, Hysaj: 'Gattuso? Prima di lui tanti problemi nello spogliatoio, abbiamo perso tempo'Elseid Hysaj, terzino del Napoli, parla a Sky Sport di Gennaro Gattuso: Ci sta dando tanto, prima che arrivasse lui c'erano tanti problemi, sia nello spogliatoio che fuori. Questo ci ha fatto perdere ... calciomercato.com "Abito a Napoli in piazza Nazionale. Sotto casa parcheggiano macchine in seconda e terza fila impedendo ai tram di circolare, la situazione va avanti da anni , ora hanno ripristinato alcune linee dei tram che circolano con più frequenza. Sono costretta a sentir - facebook.com facebook Napoli, Conte: “Lukaku Nessuno è venuto a parlarmi, mi sarei aspettato almeno un messaggio” x.com