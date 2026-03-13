Sanità prevenzione e futuro del sistema sanitario | Investire nella tecnologia per migliorare il rapporto con i pazienti

Il settore sanitario si concentra sulla prevenzione come strumento fondamentale per tutelare la salute dei cittadini e migliorare il rapporto tra pazienti e strutture. Si discute di investimenti nella tecnologia per rendere più efficace l’assistenza e anticipare le criticità. L’obiettivo è rafforzare il sistema pubblico, puntando su innovazione e prevenzione per affrontare le sfide future.

L’iniziativa ha ospitato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi e il dottor Fabio Falcini, direttore del Dipartimento Oncoematologico e dell’UOC Prevenzione Oncologica di Forlì-Cesena Una riflessione sulla prevenzione come primo strumento di tutela della salute e sul futuro del servizio sanitario pubblico. Sono stati questi i temi al centro del secondo incontro del ciclo “La salute al centro”, promosso dalla consigliera regionale Valentina Ancarani, e che ha visto la partecipazione di rappresentanze del mondo del lavoro, delle professioni sanitarie e sociali, dell'associazionismo, degli enti locali e cittadini. L’iniziativa ha ospitato l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi e il dottor Fabio Falcini, direttore del Dipartimento Oncoematologico e dell’Unità operativa di Prevenzione oncologica di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Terni, il convegno ‘Dieta Mediterranea 4.0. Un ponte tra passato e futuro del mangiar bene’: “Migliorare il rapporto con il cibo”

Sanità, Errico (FI): “Gli infermieri pilastro insostituibile del sistema sanitario”“Bisogna riconoscere, senza se e senza ma, il ruolo centrale e insostituibile degli infermieri e delle infermiere nel nostro sistema sanitario”.

#9 Assolombarda MLSF 2025 | Prevenzione + Territorio = Futuro - con Giacomo Cosentino Basaglia

Altri aggiornamenti su Sanità prevenzione e futuro del sistema...

Temi più discussi: MSD Italia, a Investing for Life Health Summit sostenibilità, innovazione e prevenzione per la sanità di oggi e di domani; Alla Sanità occorre più prevenzione; Sanità pubblica tra nuove minacce globali e cronicità: strategie per il futuro del SSN; Il futuro delle professioni sanitarie parte dal Polo di Trento.

Sanità pubblica, confronto al Cnpr forum: più risorse, personale e riforme per il futuro del SSNAl forum Sanità pubblica tra sostenibilità e diritti, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, esponenti politici e professionisti si sono confrontati sulle prosp ... irpiniaoggi.it

Sanità, il 14 marzo AISI al Teatro Brancaccio accanto all’UAP per difendere qualità, responsabilità e sostenibilitàSanità, AISI: il 14 marzo al Teatro Brancaccio, accanto all'UAP, per difendere qualità, responsabilità clinica e sostenibilità del SSN. Stessi requisiti per le stesse prestazioni sanitarie. No a doppi ... newtuscia.it

Maxi buco di bilancio in sanità: 18 ospedali pugliesi a rischio chiusura: Non solo una nuova manovra fiscale, che potrebbe richiedere l’aumento dell’Irpef, ma anche una revisione della rete ospedaliera. Questa la richiesta non rinviabile giunta dai ministeri dell - facebook.com facebook

Il codice unico del terzo settore e le liste d’attesa in sanità x.com