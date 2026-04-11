Ieri al parco di via Argelati si è svolta la sesta edizione del “Dani Dude Pong”, un evento dedicato al ping pong. Oltre mille persone hanno preso parte alla manifestazione, che si svolge ogni anno come festival urbano. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e curiosi, attirando un pubblico vario e numeroso. La manifestazione si è svolta in un ambiente all’aperto, con numerose tavole da ping pong allestite nel parco.

Più di mille persone hanno partecipato ieri alla sesta edizione del “Dani Dude Pong”, festival urbano al parco di via Argelati. Un evento nato in onore di Daniele Dalle Piane, tra le colonne dell’agenzia creativa milanese “Dude“, film editor, marito di Elena e padre di Andrea, scomparso il 29 febbraio del 2020 a causa di un tumore. "Dani amava ridere, i film sui supereroi, i videogame, ma soprattutto adorava giocare a ping pong. In memoria di questo nostro amico e collega, Fondazione Dude ha promosso il torneo che ha lo scopo di supportare l’associazione Vidas, destinando i fondi raccolti alle cure gratuite per i malati inguaribili", spiegano i promotori, che sono amici e colleghi di Dalle Piane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più di mille al ping pong per “Dani“

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