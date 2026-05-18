Corallo e Cammeo di Torre del Greco tra le prime candidature italiane all’Igp dell’artigianato

Il Corallo e il Cammeo di Torre del Greco sono stati inseriti tra le prime quattro produzioni artigianali italiane nel Bollettino nazionale delle Indicazioni geografiche protette (Igp) non-agri. Questa classificazione riguarda prodotti artigianali e industriali e rappresenta una delle prime candidature italiane a ottenere questa tutela. La notizia riguarda la pubblicazione ufficiale di queste produzioni nel documento che riconosce ufficialmente la loro origine e qualità.

Il Corallo di Torre del Greco e il Cammeo di Torre del Greco sono tra le prime quattro produzioni artigianali italiane pubblicate sul Bollettino nazionale delle Indicazioni geografiche protette per prodotti artigianali e industriali, le cosiddette “Igp non-agri”. Insieme alle produzioni torresi figurano anche il Vetro di Murano e i Merletti di Burano. Si tratta di un passaggio considerato strategico per il comparto artigianale di Torre del Greco e più in generale per il sistema del Made in Italy. Lo scorso 1 dicembre 2025 era stato avviato il nuovo iter e già in quella fase, tra le prime domande presentate sulla piattaforma ministeriale, erano presenti anche quelle relative al riconoscimento del Corallo di Torre del Greco e del Cammeo di Torre del Greco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Turris Road — Ep.1 | Torre del Greco, città del corallo @assocoral

Sullo stesso argomento

Made in Italy, vetrina londinese per il corallo e i cammei di Torre del GrecoIn occasione della Giornata nazionale del Made in Italy 2026, si è svolto il 15 aprile presso l’Ambasciata d’Italia a Londra l’evento “Coral and...

Leggi anche: Museo Virtuale a Torre del Greco: Consorzio Corallo e Comune collaborano per un’innovazione culturale.

#vetro Murano, #merletti Burano, #cammeo e #corallo di Torre del Greco prime IGP non-agri italiane. @adolfo_urso : Nuova stagione tutela del #MadeinItaly Prime pubblicazioni nel bollettino nazionale delle #IGP per prodotti artigianali e industriali x.com

Precious Sea Summit: a Torre Del Greco il primo vertice dei gioielli del mareIl 21 maggio nasce in Campania il primo vertice orafo dedicato alle materie prime marine, su impulso di Assocoral, in collaborazione con IEG e il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese. Un'industria da 70 ... it.fashionnetwork.com

Proposta la Igp per il corallo e il cammeo di Torre del GrecoPronta la proposta di riconoscimento IGP per il corallo e il cammeo di Torre Del Greco. L’iniziativa di Assocoral, affidata poi al Consorzio Corallo e Cammeo torrese, ora trova più sostegno e ... ilsole24ore.com