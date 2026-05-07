A Torre del Greco, il Consorzio Corallo e il Comune hanno avviato una collaborazione per creare un museo virtuale dedicato alla tradizione artigianale della città. L’obiettivo è sviluppare una piattaforma digitale che permetta di esplorare la storia e le lavorazioni del corallo attraverso contenuti online. La realizzazione del progetto è stata annunciata nelle ultime settimane e coinvolge diverse figure professionali del settore culturale e tecnologico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Museo Mac3, dedicato all’arte del corallo e del cammeo, sorge nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità di Torre del Greco. Questa iniziativa mira a mettere in luce le eccellenze del territorio, conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese ha risposto positivamente all’invito del Comune di Torre del Greco per supportare l’avvio delle attività del museo, contribuendo con personale esperto dedicato all’accoglienza e alla valorizzazione del suo percorso espositivo. Il Mac3 non è solo un museo, ma un vero e proprio centro culturale destinato a diventare un punto di riferimento per visitatori locali e turisti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Museo Virtuale a Torre del Greco: Consorzio Corallo e Comune collaborano per un’innovazione culturale.

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