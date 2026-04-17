Made in Italy vetrina londinese per il corallo e i cammei di Torre del Greco

Il 15 aprile si è tenuto a Londra un evento dedicato al Made in Italy, presso l’Ambasciata italiana. La manifestazione, intitolata “Coral and Cameos – Catwalk and Exhibition”, ha presentato gioielli e cammei provenienti da Torre del Greco. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Agenzia Ice e Assocoral, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy 2026. La mostra ha coinvolto esposizioni e sfilate di prodotti artigianali italiani.

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy 2026, si è svolto il 15 aprile presso l’Ambasciata d’Italia a Londra l’evento “Coral and Cameos – Catwalk and Exhibition”, promosso in collaborazione con Agenzia Ice e Assocoral. L’iniziativa si inserisce tra le principali attività di promozione del Sistema Italia nel Regno Unito nel comparto della gioielleria di alta gamma, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione italiana nella lavorazione del corallo e del cammeo, elemento distintivo del distretto di Torre del Greco. Il settore conta circa 200 aziende, impiega complessivamente 2.000 addetti e registra un valore della produzione superiore ai 20 milioni di euro, con una quota export pari a circa il 70%.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Icons of Italy, New York diventa vetrina del Made in ItalyL’iniziativa è stata annunciata a New York nel corso di un incontro con alcuni media statunitensi. Leggi anche: Ambiente, il corallo come ponte tra Italia e Tunisia: a Torre del Greco workshop su filiera Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Torre del Greco, dieci maestri del corallo alla conquista di Londra; Assocoral incanta Londra: sold out per la Giornata del Made in Italy; Annunziata: I Paesi del Golfo chiedono agli USA equilibrio ma si rivelano più deboli dell’Iran. Torre del Greco, dieci maestri del corallo alla conquista di LondraLondra ore 18, ambasciata italiana. L’appuntamento è già fissato sull’agenda di dieci imprenditori del corallo che, la settimana prossima, voleranno in ... ilmattino.it Diploma alberghiero sessione serale istituto tecnico Pantaleo via Cimaglia Torre del Greco con il prof Carmine Navarra e i suoi studenti P.S. l’anno prossimo anche io sarò uno di loro! #istitutotecnico #alberghiero #cucina #scuola #iscrizione - facebook.com facebook