Coppa del Mondo di Fioretto a Shanghai l’Italia conquista tre splendide medaglie
Durante la Coppa del Mondo di Fioretto a Shanghai, l’Italia ha ottenuto tre medaglie. Martina Batini ha vinto la prima posizione, mentre Anna Cristino e Tommaso Martini sono saliti sul podio con le rispettive medaglie di bronzo. La competizione si è svolta nei giorni recenti e ha visto protagonisti atleti di diverse nazionalità. Le premiazioni si sono tenute alla fine delle gare, con gli atleti italiani che hanno festeggiato i risultati ottenuti.
Batini fa oro nella gara femminile individuale. Anche Cristino e Martini sul podio Shanghai – Il trionfo di Martina Batini, le medaglie di bronzo di Anna Cristino e Tommaso Martini. Sono arrivati tre podi azzurri al Grand Prix di fioretto a Shanghai, nella tappa che ha chiuso – rigorosamente – nel segno dell’Italia una stagione spettacolare per il gruppo guidato dal CT Simone Vanni. Con le tre di quest’oggi in Cina, infatti, sono ben 33 le medaglie conquistate complessivamente dalle fiorettiste (19 al femminile) e dai fiorettisti italiani (14 maschili) in sei mesi trionfali per questa specialità. L’Inno di Mameli, in terra asiatica, risuona... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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