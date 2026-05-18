Coppa del Mondo di Fioretto a Shanghai l’Italia conquista tre splendide medaglie

Durante la Coppa del Mondo di Fioretto a Shanghai, l’Italia ha ottenuto tre medaglie. Martina Batini ha vinto la prima posizione, mentre Anna Cristino e Tommaso Martini sono saliti sul podio con le rispettive medaglie di bronzo. La competizione si è svolta nei giorni recenti e ha visto protagonisti atleti di diverse nazionalità. Le premiazioni si sono tenute alla fine delle gare, con gli atleti italiani che hanno festeggiato i risultati ottenuti.

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