Fioretto Batini d’oro a Shanghai | bronzi per Cristino e Martini Italia chiude la Coppa con 33 podi

L’Italia del fioretto conclude la stagione di Coppa del Mondo a Shanghai con tre medaglie. Martina Batini si aggiudica l’oro nella competizione femminile, mentre Anna Cristino e Tommaso Martini ottengono rispettivamente due bronzi. La gara si svolge nell’ultima tappa del circuito, con atleti italiani che ottengono ottimi risultati e chiudono la stagione con un totale di 33 podi. La competizione si svolge nel contesto del Grand Prix di Shanghai, ultima prova del circuito internazionale.

L’Italia del fioretto chiude la stagione di Coppa del Mondo con un’altra giornata da protagonista. Nel Grand Prix di Shanghai, ultima prova dl circuito, Martina Batini conquista la medaglia d’oro nella gara femminile, mentre arrivano anche i bronzi di Anna Cristino e Tommaso Martini. Un tris pesante, che conferma ancora una volta la profondità e la qualità del gruppo azzurro. La copertina è tutta per Martina Batini, capace di salire sul gradino più alto del podio in un tappa dal grande valore tecnico e dal peso maggiorato nel ranking internazionale. Il successo dell’azzurra conferma una stagione di altissimo livello per il fioretto femminile, già protagonista lungo tutto il circuito. 🔗 Leggi su Sportface.it

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