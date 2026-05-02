Coppa del Mondo Fioretto | trionfo Italia con 5 medaglie a Istanbul!

Nella tappa di Istanbul della Coppa del Mondo di fioretto, l’Italia ha conquistato cinque medaglie, portando a casa un bottino importante. Gli atleti italiani hanno partecipato alle varie gare individuali e a squadre, ottenendo risultati significativi nelle prove maschili e femminili. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole internazionali, con numerosi incontri che hanno visto protagonisti i rappresentanti azzurri.

Nella Coppa del Mondo di fioretto, di scena a Istanbul, l’Italia ha fatto la parte della protagonista: ben 5 medaglie per gli Azzurri a Istanbul Il fioretto italiano scrive una pagina da antologia: nella tappa turca di Coppa del Mondo risuona solo l’Inno di Mameli, con un bottino da capogiro di due ori, un argento e due bronzi. Filippo Macchi trionfa nella prova maschile battendo in finale il russo Barannikov (15-8), mentre Martina Favaretto vince il derby azzurro contro la capitana Arianna Errigo (15-14 all’ultima stoccata). Sul podio salgono anche Tommaso Marini e Giuseppe Franzoni, bronzi nella gara uomini. Si tratta del sesto podio in Coppa del Mondo e seconda vittoria in carriera per Filippo Macchi, tornato al successo dopo il Grand Prix di Lima 2025.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Coppa del Mondo di Fioretto, show azzurro a Istanbul: Macchi e Favaretto conquistano l’oroIstanbul, 2 maggio 2026 – Il fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di... Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, 9 medaglie per l’Italia a Pisa: è ancora trionfo azzurroPisa – Terza medaglia d’oro per l’Italia che chiude in bellezza la tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Link risultati live - Il fioretto maschile e femminile tira per le medaglie nella Coppa del Mondo di Istanbul; Coppa del Mondo, weekend in pedana per 48 azzurri: fioretto a Istanbul, in Corea il Grand Prix di sciabola; Coppa del Mondo di fioretto – Undici azzurre avanzano al tabellone principale di Istanbul. Domani in palio le medaglie della gara maschile e di quella femminile; Scherma, Coppa del Mondo e Grand Prix 2026: i convocati Azzurri per Istanbul e Incheon. Coppa del Mondo Fioretto: trionfo Italia con 5 medaglie a Istanbul!Nella Coppa del Mondo di fioretto, di scena a Istanbul, l'Italia ha fatto la parte della protagonista: ben 5 medaglie per gli Azzurri a Istanbul ... sportface.it Coppa del Mondo di fioretto: a Istanbul trionfano Filippo Macchi e Martina FavarettoIl fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di Mameli. Filippo Macchi trionfa nella prova maschile, battendo nell’ultimo atto ... corrieredellosport.it Alzare la Coppa del Mondo nel 2026 Bellissimo, ma rischia di essere un buco in bilancio. Tra costi fuori controllo e premi #FIFA divisi democraticamente tra tutti, la gloria rischia di costare carissimo alle big d'Europa. In questo calcio, vince chi ha i campioni, - facebook.com facebook Coppa del mondo 2026: il presidente della Fifa Gianni Infantino non ha ancora chiarito pubblicamente come intende garantire che il più grande torneo sportivo del mondo non diventi un palcoscenico per repressione e pratiche autoritarie. @amnesty x.com