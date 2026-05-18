Coop al waterfront fissata la data di inaugurazione

Il nuovo supermercato Coop situato al waterfront del Palasport sarà ufficialmente aperto al pubblico venerdì 22 maggio 2026. La cerimonia di inaugurazione è prevista per le 10 del mattino e vedrà la partecipazione di produttori locali, soci e rappresentanti delle istituzioni. L’apertura segna l’ingresso del supermercato nel quartiere e si svolgerà con una breve cerimonia pubblica. La struttura si trova in prossimità del Palasport e rappresenta una nuova presenza commerciale nella zona.

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