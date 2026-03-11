Avellino ritrova l’Antica Dogana | fissata la data dell’inaugurazione

L’Antica Dogana di Avellino sarà ufficialmente inaugurata dopo anni di lavori e discussioni tra istituzioni, tecnici e cittadini. La data dell’apertura è stata fissata e l’edificio storico si appresta a riaprire le porte alla comunità. La riqualificazione dell’immobile rappresenta un momento importante per la città, che attendeva da tempo questa riapertura.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo anni di attesa, lavori e confronti tra istituzioni, tecnici e comunità cittadina, l'Antica Dogana è pronta a tornare alla città. Uno dei luoghi più simbolici del patrimonio storico e artistico di Avellino riaprirà ufficialmente le sue porte sabato 28 marzo 2026, alle ore 11:00, con una cerimonia pubblica in Piazza Amendola. All'inaugurazione prenderà parte il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al Commissario prefettizio del Comune di Avellino Giuliana Perrotta, oltre a numerose autorità civili e militari. L'evento segnerà un momento significativo per la vita istituzionale e culturale del capoluogo irpino.