Fissata la data d' inaugurazione del nuovo oratorio di Lecco Arriverà anche l' arcivescovo

Come si presenta la nuova struttura del centro città. “Verrà consegnato ai cittadini un luogo capace di promuovere ciò che il territorio sa esprimere: persone e storie, esperienze, sogni e desideri” “Giovedì 21 maggio l'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini inaugurerà con la sua benedizione il nuovo oratorio San Luigi. Sarà restituito alla comunità un luogo che ha visto crescere intere generazioni di lecchesi e che diventa ora uno spazio completamente rinnovato”. L'annuncio è arrivato dalle scorse ore da portavoce e volontari dell'oratorio di San Luigi che fa capo alla parrocchia di San Nicolò in centro Lecco. Il taglio del nastro di Delpini è in programma alle ore 18 del 21 maggio, ma la nuova struttura è ormai pronta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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