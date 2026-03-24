Durante un'operazione denominata “Mense Ospedaliere” nella regione Campania, sono state controllate diverse mense di strutture ospedaliere. Sono state rilevate criticità in 18 strutture che non rispettavano le normative vigenti, portando alla contestazione di sanzioni amministrative fino a 4.000 euro. Le verifiche sono state condotte anche nel Sannio, dove sono state riscontrate irregolarità simili.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito di una strategia nazionale disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, hanno concluso un’ampia campagna di verifica denominata “Mense Ospedaliere”. L’attività, svoltasi tra i mesi di febbraio e marzo 2026, ha interessato le province di Salerno, Avellino e Benevento con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la salute dei degenti. Su un totale di 22 strutture ispezionate tra ospedali pubblici e case di cura private, ben 18 sono risultate non conformi (circa l’82% dei casi). Le violazioni riscontrate hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 26. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Nas, controlli nelle mense ospedaliere della Campania: sanzioni e criticità anche nel Sannio

Articoli correlati

Mense ospedaliere, controlli Nas in Campania: irregolari 18 strutture su 22Controlli Nas nelle mense ospedaliere in Campania: 18 strutture irregolari su 22 tra Avellino, Benevento e Salerno.

Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere: 18 non a norma tra Benevento, Avellino e SalernoTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno, nell’ambito di una strategia nazionale disposta dal...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nas controlli nelle mense ospedaliere...

Temi più discussi: Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: 14 sanzioni e 267 chili di alimenti sequestrati; Epatite A, casi in aumento ma nessuna emergenza - POP; Tufara Valle, trova portafogli con 700 euro e lo restituisce: era di una vedova che aveva appena ritirato la pensione; Mense scolastiche, blitz dei Nas: quattro arresti per frode e 22 perquisizioni tra Friuli e Veneto.

Controlli del Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22L'82 per cento (18 su 22) delle mense ospedaliere ispezionate dal Nas di Salerno tra Avellino, Benevento e Salerno sono risultate fuori norma: è quanto emerge dell'operazione mense ospedaliere che s ... ansa.it

Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22I Carabinieri del Nas di Salerno hanno concluso un’ampia campagna di verifica sulle mense ospedaliere svolta tra i mesi di febbraio e marzo nelle province di Salerno, Avellino e Benevento con l’obiett ... msn.com

CONTROLLI NAS NELLE MENSE OSPEDALIERE CAMPANE: IRREGOLARITÀ IN 18 CASI SU 22 I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno concluso la campagna “Mense Ospedaliere”, svolta tra febbraio e marzo 2026 n - facebook.com facebook