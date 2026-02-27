Controlli dei carabinieri ad Acireale | tre denunce tra furti e guida in stato di ebbrezza

I carabinieri di Acireale hanno effettuato controlli sul territorio, denunciando tre persone tra cui un conducente trovato in stato di ebbrezza e due coinvolte in furti. Le operazioni sono state svolte per verificare il rispetto delle norme del Codice della strada e prevenire attività illecite nella zona. I controlli sono stati intensificati nelle ultime ore.

I carabinieri della compagnia di Acireale hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire i reati e garantire il rispetto delle norme del Codice della strada. Nell'ambito di un servizio coordinato, i militari hanno operato anche con il supporto del Nas di Catania per verificare il.