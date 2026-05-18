Contrabbando di sigarette a Malpensa sequestri per 744mila euro in 5 mesi

Negli ultimi cinque mesi, a Malpensa, le forze di polizia e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno effettuato numerosi controlli nel settore del contrabbando di sigarette. Durante queste operazioni, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 744mila euro. Le attività di verifica hanno coinvolto diverse aree dell’aeroporto, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito di tabacchi. Le autorità hanno comunicato i risultati delle operazioni condotte nel periodo.

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