Contrabbando di sigarette a Malpensa sequestri per 744mila euro in 5 mesi
Negli ultimi cinque mesi, a Malpensa, le forze di polizia e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno effettuato numerosi controlli nel settore del contrabbando di sigarette. Durante queste operazioni, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 744mila euro. Le attività di verifica hanno coinvolto diverse aree dell’aeroporto, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito di tabacchi. Le autorità hanno comunicato i risultati delle operazioni condotte nel periodo.
I Finanzieri di Varese e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno intensificato i controlli a Malpensa dall’inizio del 2026. L’operazione ha portato alla denuncia di 44 persone per contrabbando di tabacco e 163 contestazioni amministrative. Sono stati sequestrati oltre 2.563 kg di tabacco e melassa, per un valore di 744 mila euro, con sanzioni per 1,85 milioni. I passeggeri, soprattutto dal Nord-Africa e dall’Asia, trasportavano sigarette prive di contrassegni fiscali. L’evasione totale di tributi stimata supera i 190 mila euro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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