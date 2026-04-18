Corriere dello Sport | Napoli missione Champions | Conte sfida Sarri primo match point al Maradona

Il Napoli si prepara ad affrontare una partita cruciale per la qualificazione in Champions League, con l’allenatore che sfida il suo predecessore. La gara si giocherà allo stadio Maradona, e rappresenta il primo match point per la squadra in questa fase della competizione. La sfida tra le due formazioni è tra l’allenatore attuale e quello passato, entrambi legati alla città.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – La missione Champions del Napoli entra nel vivo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sfida contro la Lazio rappresenta il primo snodo decisivo di un finale di stagione che può portare gli azzurri a centrare la qualificazione europea con largo anticipo. Al Maradona, alle ore 18, arriva la squadra di Sarri, avversario mai banale da queste parti. Conte cerca il primo colpo utile per avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo: la quota per la Champions è scesa a 9 punti, un traguardo che potrebbe essere raggiunto anche nel giro di poche settimane.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, missione Champions: Conte sfida Sarri, primo match point al Maradona” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli-Milan, sfida Champions al Maradona: Conte ritrova i suoi, Allegri con il dubbio Leao” Leggi anche: Corriere dello Sport: Napoli, festa al Maradona tra Sal Da Vinci e i tre punti: Conte sorride “Non molliamo mai” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Conte detta la linea del Napoli e chiarisce le voci sulla Nazionale; L’analisi dei calendari di Napoli e Inter: il momento è cruciale; Alisson lo spaccapartite del Napoli cerca un posto da titolare contro la Lazio. Corriere dello Sport: Conte-Napoli, tutto in bilico: sintonia da ritrovare, De Laurentiis prepara le alternativeAntonio Conte resta il punto fermo del Napoli, ma il futuro è tutto da scrivere. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito a Parma la sua posizione: «Ho un contrat ... napolipiu.com Corriere dello Sport: McTominay, gol e leadership: il Napoli si aggrappa al suo trascinatoreScott McTominay si conferma ancora una volta uomo chiave del Napoli, avvicinandosi al proprio record realizzativo stagionale. Come racconta Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il centrocampista ... napolipiu.com La mia letterina a Trump uscita sul sito del Corriere della Sera LETTERA A TRUMP Caro Presidente, le scrive uno dei tanti, penso siamo miliardi, che nel mondo ha il tempo di seguire le sue dichiarazioni e commentarle. Forse lei ignora che c’è anche gente c - facebook.com facebook Visto che è uscito un articolo sul Corriere della Sera e in tanti me lo stanno chiedendo, torno su El Niño. Attenzione a una cosa: non basta leggere “Super El Niño” per sapere che estate avremo in Italia. Al momento lo scenario più corretto è questo: nei prossim x.com