Giovedì Elly Schlein a Venezia con Martella per il No al referendum

Giovedì alle 18, Elly Schlein sarà a Venezia per partecipare a un evento organizzato dal Partito Democratico del Veneto. La segretaria nazionale del partito sarà accompagnata da Martella e si confronterà con il pubblico sulla posizione contraria al referendum. L'iniziativa si svolgerà in città e coinvolgerà i rappresentanti locali del partito.

La segretaria nazionale del Pd sarà in campo Santa Margherita dalle 18.00 per un evento aperto alla cittadinanza Il Partito Democratico del Veneto annuncia la presenza della segretaria nazionale Elly Schlein a Venezia giovedì 12 marzo alle ore 18.00, in campo Santa Margherita, per un'iniziativa pubblica della campagna per il No al referendum sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. All'incontro parteciperà anche Andrea Martella, segretario regionale del Pd del Veneto e candidato sindaco di Venezia. La scelta di campo Santa Margherita è volta ad aprire l'incontro alla cittadinanza, e l'evento e si inserisce nel...