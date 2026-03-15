il confronto tra de laurentiis e conte potrebbe essere anche anticipato

Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Lecce al Maradona. La partita si è giocata con un primo tempo lento e poco brillante da parte dei partenopei. La gara è stata decisa nei minuti finali, con il risultato che favorisce la squadra di casa. La possibilità di un confronto tra De Laurentiis e Conte potrebbe essere anticipata.

Il Napoli batte il Lecce per 2-1 al Maradona al termine di una gara in cui è apparso spento e macchinoso nel primo tempo. Non è possibile infatti non sottolineare la differenza degli azzurri tra il primo e il secondo tempo, vale a dire che c’è un Napoli prima dell’ingresso in campo di McTominay e De Bruyne e c’è un Napoli dopo. Anche Repubblica scrive: che “Il Napoli ha balbettato per tutto il primo tempo e si è scosso sol tanto nella ripresa, quando sono su bentrati dalla panchina McTominay e De Bruyne, eccellente nel ruolo di trequartista. Leggi anche: Conte: “Se non dovesse esserci più sintonia o non dovessimo più vedere certe situazioni allo stesso modo, saluterò” Re Kevin ha ispirato la rimonta firmata dal solito Hojlund e dalla prima rete stagionale di Polita no, 18° giocatore di Conte a segno”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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