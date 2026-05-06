Al Bano Loredana Lecciso lo difende dopo l’intervista sulla figlia Ylenia | Ha sofferto Non merita di essere messo in discussione come padre

Da vanityfair.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Loredana Lecciso ha preso posizione in difesa di Al Bano dopo l’intervista rilasciata a Domenica In, durante la quale il cantante ha parlato della figlia Ylenia. La donna ha commentato che il cantante ha sofferto e che non merita di essere messo in discussione come padre. La sua dichiarazione è arrivata in seguito alle affermazioni di Al Bano, che aveva risposto a determinate affermazioni fatte durante l’intervista.

Riavvolgiamo il nastro. Al Bano è andato ospite in diverse occasioni a Domenica In, ma non aveva mai parlato della figlia Ylenia, scomparsa il 31 dicembre del 1993 a New Orleans. Dopo l'intervista che la sua ex moglie Romina Power ha rilasciato a Belve, il cantante, però, ha deciso di rispondere direttamente all'ex moglie, soprattutto in merito a quello che Power ha detto sulla figlia e sulla sua presenza in quella tragedia. «Non mi piace parlare quando lei non c’è», chiarisce Al Bano: «Ma ho il dovere di rispondere a certe battute che non ho gradito». E, a proposito della figlia, «Ylenia è nel cuore di Romina e nel mio. È solo lì che lei è viva», ha detto prima di scoppiare a piangere.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Al Bano, Loredana Lecciso lo difende dopo l’intervista sulla figlia Ylenia: «Ha sofferto. Non merita di essere messo in discussione come padre»

Al Bano contro Romina Power: «Lascia in pace Ylenia, è viva solo nel nostro cuore»

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