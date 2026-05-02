Il futuro della panchina del Napoli è al centro delle discussioni di mercato, dopo che si sono fatte avanti voci su un possibile cambio di allenatore. Si parla di un primo contatto tra il presidente e un ex tecnico del club, nel caso in cui l’attuale allenatore lasciasse la squadra. La situazione resta da monitorare, con le decisioni che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro della panchina del Napoli torna al centro delle voci di mercato, con un nome che riemerge dal passato recente. Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it, Maurizio Sarri sarebbe il primo candidato per l’eventuale sostituzione di Antonio Conte. Lalaziosiamonoi.it evidenzia come l’ipotesi abbia preso corpo nelle ultime ore, soprattutto alla luce delle incertezze legate al futuro dell’attuale tecnico azzurro. Stando a quanto riferisce Lalaziosiamonoi.it, Aurelio De Laurentiis avrebbe già mosso i primi passi, avviando un contatto diretto con Sarri per sondarne la disponibilità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, pista Sarri: «Primo contatto De Laurentiis in caso di addio Conte»

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