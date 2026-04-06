Dopo la vittoria per 1-0 contro il Milan, il presidente del Napoli ha inviato un messaggio da Los Angeles, esprimendo apprezzamento per la gestione tattica della partita. In particolare, ha elogiato l’operato di Antonio Conte, evidenziando i cambi decisivi effettuati durante il match. La comunicazione è arrivata attraverso i canali ufficiali del club, senza ulteriori dettagli su altri aspetti della partita.

Napoli batte Milan 1-0 e De Laurentiis lancia i complimenti da Los Angeles. Il presidente elogia Antonio Conte per la gestione tattica della partita. De Laurentiis: il plauso a Conte dai cambi decisivi. Il presidente del Napoli ha seguito la sfida contro il Milan dagli Stati Uniti e non ha trattenuto l’entusiasmo per quanto visto in campo. Attraverso i social, De Laurentiis ha commentato la vittoria con una dichiarazione netta: “Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi”. L’elogio specifico alla gestione tattica dell’allenatore rivela come le scelte di formazione e le sostituzioni abbiano inciso concretamente sull’esito della gara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis esalta Conte e i cambi decisivi: il messaggio da Los Angeles dopo Napoli-Milan

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