Aurelio De Laurentiis riceve la cittadinanza onoraria di Los Angeles

Aurelio De Laurentiis è a Los Angeles per partecipare alla prima americana del film “Ag4in”, che riguarda il quarto scudetto del Napoli. Durante la visita, ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città. La manifestazione si è svolta in un evento pubblico, alla presenza di funzionari locali e rappresentanti dell’industria cinematografica. L’occasione ha attirato attenzione sui legami tra il produttore cinematografico e la città californiana.

Aurelio De Laurentiis si trova a Los Angeles per la prima americana del film “Ag4in” sul quarto scudetto del Napoli. Il presidente del Napoli ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città californiana dal sindaco Karen Bass. Di seguito, il comunicato del club azzurro: “ Grande entusiasmo ed enorme partecipazione di pubblico all’Egyptian Theatre Hollywood di Los Angeles per la prima statunitense del film “Ag4in”, che racconta la conquista del quarto scudetto del Napoli. L’evento è stato ospitato nella serata del 6 aprile dal presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar, Steven Zaillian, e la sindaca di Los Angeles Karen Bass che ha conferito al presidente De Laurentiis la cittadinanza onoraria, riconoscimento particolarmente prestigioso oltre che raro “. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Napoli, De Laurentiis ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Los AngelesCome riportato dal sito ufficiale del Napoli, grande entusiasmo e una partecipazione straordinaria di pubblico hanno accompagnato la prima... Napoli, Aurelio De Laurentiis verso la cittadinanza onorariaNapoli, Aurelio De Laurentiis verso la cittadinanza onoraria"> Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona entra in una fase decisiva. Temi più discussi: De Laurentiis: Malagò l’uomo giusto per la risalita del calcio italiano. Poi Serie A a 16 squadre; De Laurentiis: Con Malagò presidente torneremo forti. Va azzerato tutto il sistema; De Laurentiis: Ho visto la gara da Los Angeles. Bravissimo Conte con i cambi. Giovane e Alisson...; De Laurentiis attacca il sistema: Serve resettare il calcio italiano. De Laurentiis riceve la cittadinanza onoraria negli Stati Uniti: il riconoscimentoL'evento è stato organizzato nella serata del 6 aprile dal presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il premio Oscar Steven Zaillian, e la sindaca di Los ... napolitoday.it De Laurentiis re dello spettacolo: Ora sono cittadino onorario di Los AngelesAurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha vissuto un'altra giornata memorabile e lo ha fatto nel segno del Napoli. Il numero uno del club. tuttomercatoweb.com Aurelio De Laurentiis è appena diventato cittadino onorario di Los Angeles E di Napoli quando È la domanda che si pone Carlo Alvino e che sui social ha trovato l'appoggio di centinaia di tifosi del Napoli, con il conseguente appello al Sindaco Manfredi. D - facebook.com facebook Aurelio De Laurentiis, 'Troppi galli nel pollaio del calcio italiano'. Il presidente del Napoli: 'Conte alla Nazionale' Non con questa Figc' #ANSA x.com