Dalle stelle alle stalle | il Milan apre alla cessione di Leao Spunta un’ipotesi clamorosa per il futuro

Durante la partita tra Milan e Udinese, giocata sabato scorso, l'attaccante del club è stato fischiato dai tifosi presenti allo stadio. Dopo sette anni trascorsi nel club, si discute sulla possibilità di una sua cessione nel prossimo calciomercato estivo. La società avrebbe aperto a questa ipotesi, alimentando le voci su un possibile addio dell'atleta. La situazione ha attirato l'attenzione di addetti ai lavori e tifosi, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, malgrado il pubblico di 'San Siro' abbia sonoramente fischiato Rafael Leao, uscito tra i fischi copiosi di 'San Siro' in occasione della débâcle interna di sabato scorso contro l'Udinese, società, staff tecnico e compagni hanno intenzione di difenderlo, coccolarlo e spronarlo. Questo almeno fino al termine di questa stagione: nel calciomercato estivo, infatti, le strade del Milan e di Leao si separeranno. Sembra che Leao ci sia rimasto molto male per aver subito fischi durante il match e nel momento della sostituzione. Per la 'rosea',...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dalle stelle alle stalle: il Milan apre alla cessione di Leao. Spunta un’ipotesi clamorosa per il futuro Leao Milan, il club ora è stufo! Occhio all’ipotesi cessione: dalla clausola alle squadre interessate a lui all’esteroLeao Milan, il club ora è stufo! Occhio all’ipotesi cessione: dalla clausola alle squadre interessate a lui all’estero Mercato Como, tutti pazzi per... Bari, spunta un’ipotesi clamorosa! Cessione vicina? Contatto in agenda con un fondo canadeseMercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la... È tornato RAFA LEAO! #Leao #CagliariMilan #DAZN