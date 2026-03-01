Volley la Sir Susa Scai Perugia continua a scrivere la storia | conquistata ancora la Supercoppa

La Sir Susa Scai Perugia ha vinto la Supercoppa di Lega davanti a oltre 6000 spettatori al PalaTrieste. La squadra ha consolidato il suo successo con una prestazione convincente, aggiungendo un nuovo trofeo alla sua collezione. La serata ha visto una grande partecipazione di pubblico e una gara combattuta che ha premiato la determinazione della formazione.

