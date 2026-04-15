Campionati di Italiano a Salerno finale bis per Marianna Fedele del liceo Quinto Ennio

A Salerno si sono svolti i Campionati di Italiano, arrivati alla loro quindicesima edizione. Per il secondo anno consecutivo, una studentessa del liceo “Quinto Ennio” di Gallipoli ha raggiunto la fase nazionale della competizione. Quest’anno, la partecipante è una studentessa di quarta classe, che aveva già preso parte alla stessa manifestazione lo scorso anno. La finale si è svolta in un ambiente dedicato alla valorizzazione delle competenze linguistiche degli studenti.

GALLIPOLI – Provaci ancora Marianna. Per il secondo anno consecutivo il liceo Quinto Ennio di Gallipoli approda alla fase nazionale dei Campionati di Italiano, giunti alla quindicesima edizione, con la partecipazione bis della studentessa Marianna Fedele, che quest’anno frequenta la classe IV^D.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Studente del liceo Campanella vola alla finale nazionale dei Campionati di astronomiaTra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele Bascià è secondo a livello nazionale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Eccellenza reggina, studentessa del Nostro-Repaci conquista la finale dei Campionati di italiano; Ludovica batte tutti e vince la fase regionale del Campionato di Italiano; Campionati di Italiano, studente di Crosia primo in Calabria: ora la sfida nazionale; L'Istituto Italo Calvino alla finale nazionale dei Campionati di Italiano. Sara Curtis e Lisa Angiolini illuminano la scena nei campionati italiani, Cerasuolo super nei 100 ranaLa seconda giornata di finali ai Campionati Italiani di nuoto di Riccione si chiude con uno spettacolo di altissimo livello, tra record, conferme e nuove ... oasport.it Sara Curtis abbatte il record italiano dei 50 dorso e ottiene un tempo di grande caratura mondialeInizia con il segno + la seconda giornata di finali dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Nella rassegna nazionale che mette in palio anche i ... oasport.it Entrano nel vivo i Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. Negli 800 m stile libero Simona Quadarella non delude le attese e con il tempo di 8'21"01 si porta a casa l'ennesimo titolo italiano e stacca il pass per gli Europei di Parigi. Super Simo! facebook