Roma celebra l' Europa e il Pincio si tinge di blu Fitto | Valori fondanti dell' Europa oggi non più scontati
A settantacinque anni dalla Dichiarazione di Schuman, Roma ha organizzato eventi per celebrare la Giornata dell’Europa. Il Pincio di Villa Borghese è stato illuminato di blu e ha ospitato un villaggio europeo con attività informative, laboratori, talk e momenti di intrattenimento. Durante la giornata, un rappresentante ha evidenziato come i valori fondamentali dell’Europa oggi non siano più scontati.
A settantacinque anni dalla Dichiarazione di Schuman, Roma celebra la Giornata dell’Europa. Per l'occasione, il Pincio di Villa Borghese si tinge di blu, con il villaggio Europeo, ricco di attività informative, laboratori, talk e momenti di intrattenimento.Ad aprire la mattinata il concerto della.🔗 Leggi su Romatoday.it
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