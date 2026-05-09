Roma celebra l' Europa e il Pincio si tinge di blu Fitto | Valori fondanti dell' Europa oggi non più scontati

A settantacinque anni dalla Dichiarazione di Schuman, Roma ha organizzato eventi per celebrare la Giornata dell’Europa. Il Pincio di Villa Borghese è stato illuminato di blu e ha ospitato un villaggio europeo con attività informative, laboratori, talk e momenti di intrattenimento. Durante la giornata, un rappresentante ha evidenziato come i valori fondamentali dell’Europa oggi non siano più scontati.

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