Confcommercio 5 milioni per gli investimenti delle imprese associate
Confcommercio Padova ha annunciato un plafond di 5 milioni di euro destinato a finanziare gli investimenti delle imprese associate. La misura mira a supportare le attività commerciali e di servizi del territorio, offrendo risorse specifiche per lo sviluppo. La somma complessiva disponibile viene suddivisa tra le aziende che decidono di accedere ai finanziamenti, con l’obiettivo di favorire l’ammodernamento e la crescita delle imprese locali. La decisione riguarda esclusivamente le realtà iscritte all’associazione.
Un plafond da 5 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese associate a Confcommercio Padova. È il nuovo strumento messo a disposizione da Banca Adria Colli Euganei, con l’intervento di Fidimpresa Friulveneto, il confidi del sistema Confcommercio. La misura, presentata nella sede. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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