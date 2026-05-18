Confcommercio 5 milioni per gli investimenti delle imprese associate

Confcommercio Padova ha annunciato un plafond di 5 milioni di euro destinato a finanziare gli investimenti delle imprese associate. La misura mira a supportare le attività commerciali e di servizi del territorio, offrendo risorse specifiche per lo sviluppo. La somma complessiva disponibile viene suddivisa tra le aziende che decidono di accedere ai finanziamenti, con l’obiettivo di favorire l’ammodernamento e la crescita delle imprese locali. La decisione riguarda esclusivamente le realtà iscritte all’associazione.

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