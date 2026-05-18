AI | il 46% delle imprese fatica a monetizzare gli investimenti
Quasi la metà delle imprese incontra difficoltà nel tradurre gli investimenti in intelligenza artificiale in guadagni concreti. Secondo un rapporto recente, il 46% delle aziende segnala che non riesce a monetizzare le tecnologie adottate. I motivi principali sono legati a ostacoli strutturali e a problemi di implementazione. La questione riguarda sia le sfide legate alla gestione delle risorse che alle criticità nell'integrazione dei sistemi, che rallentano il ritorno economico degli investimenti tecnologici.
? Punti chiave Perché quasi metà delle aziende non trasforma l'AI in profitto?. Quali ostacoli strutturali impediscono il ritorno economico dagli investimenti tecnologici?. Come possono i fondi PNRR evitare di alimentare solo spese inutili?. Chi deve guidare la strategia aziendale per integrare l'intelligenza artificiale?.? In Breve Il 68% delle aziende investe in AI ma solo il 54% ottiene profitti.. Il mercato digitale italiano raggiungerà 91,4 miliardi di euro entro il 2028.. Il 90% degli enti italiani ritiene efficaci i fondi PNRR per la digitalizzazione.. QuestIT by Vection Technologies supporta l'integrazione strategica dell'intelligenza artificiale aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
How I Make Extra Money in My 50s
Sullo stesso argomento
Con il progetto Edih Pride, 5 milioni di investimenti per la trasformazione digitale delle impreseOltre 2mila imprese coinvolte, più di 400 servizi erogati e un valore complessivo di circa 5 milioni di euro a favore delle imprese beneficiare: sono...
Milazzo, 500 studenti siciliani ai Campionati di imprenditorialità con 46 mini-impreseCirca 500 studenti provenienti da istituti scolastici delle province di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa saranno domani,...
Imprese, il 54% fatica a trovare manodopera: il crollo di lavoratori specializzati sta mettendo in crisi gli artigianiPADOVA - Idraulici, programmatori, autisti, operatori macchine utensili e Cnc, frigoristi, posatori, installatori, tecnici caldaisti, verniciatori, carpentieri meccanici. Sono le figure professionali ... ilgazzettino.it
Il 33% delle imprese fatica a trovare i talenti da assumereLa grande crisi economica mondiale alimenta la caccia ai talenti. Ne è certo Owen Sullivan, presidente specialty Brands di ManpowerGroup che spiega così l’apparente contraddizione. Proprio in una ... corriere.it