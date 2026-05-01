Con il progetto Edih Pride 5 milioni di investimenti per la trasformazione digitale delle imprese

A Napoli, sono stati presentati i risultati del progetto Edih Pride, un'iniziativa con un investimento di circa cinque milioni di euro destinato alla trasformazione digitale delle imprese. Il progetto ha coinvolto più di duemila aziende, offrendo oltre 400 servizi specifici. La presentazione è stata condotta da un rappresentante regionale, che ha illustrato i dati relativi alle attività svolte e ai benefici raggiunti dal programma.

Oltre 2mila imprese coinvolte, più di 400 servizi erogati e un valore complessivo di circa 5 milioni di euro a favore delle imprese beneficiare: sono i risultati di Edih Pride – Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta presentati a Napoli nei giorni scorsi da Edoardo Imperiale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Digitale, all’Unione Industriali di Napoli l’evento EDIH PRIDESi è tenuto oggi 28 aprile presso l’Unione Industriali Napoli l’evento “EDIH PRIDE: Risultati, Impatti e Visioni per la Trasformazione Digitale”,... Leggi anche: Edih Pride, Imperiale fa il punto sulle attività del consorzio: 2000 imprese coinvolte, 5 mln in servizi alle Pmi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Agropoli. Presentato il servizio EDIH PRIDE; INNOVAZIONE: EDIH PRIDE, A NAPOLI EVENTO SU RISULTATI E FUTURO DIGITALE PER LE IMPRESE; I numeri di EDIH PRIDE, oltre 2000 imprese coinvolte - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; L’esperienza dell’azienda 2M srl tra IA e servizi smart all’EDIH PRIDE a Napoli. A Napoli l’evento su risultati e futuro digitale per le impreseIl progetto è coordinato dal Campania Digital Innovation Hub – Rete Confindustria, che riunisce un ampio network territoriale di affiliati composto da Unione ... napolivillage.com I numeri di EDIH PRIDE, oltre 2000 imprese coinvolteOltre 2.000 imprese coinvolte, più di 400 servizi erogati e un valore complessivo di circa 5 milioni di euro in servizi di innovazione a favore delle imprese ... napolivillage.com All’Unione Industriali di Napoli, con la nostra CEO Elena Salzano, abbiamo raccontato la nostra esperienza di sperimentazione nell'ambito del progetto EDIH PRIDE, finanziato dall’Unione Europea per la trasformazione digitale. L’appuntamento di ieri ha rapp facebook