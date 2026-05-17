L’Arezzo guarda avanti | Ionita è un punto fermo

L’Arezzo si prepara alla nuova stagione sportiva dopo aver concluso il ciclo legato alla promozione in Serie B. La società ha confermato che il centrocampista rimane un elemento chiave della squadra, definendolo un punto fermo. L’attenzione si sposta ora sulle strategie per affrontare il prossimo campionato, con l’obiettivo di consolidare la posizione in una categoria superiore. La rosa è in fase di rinnovamento e ci sono aspettative per le prossime settimane.

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