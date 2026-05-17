L’Arezzo guarda avanti | Ionita è un punto fermo
L’Arezzo si prepara alla nuova stagione sportiva dopo aver concluso il ciclo legato alla promozione in Serie B. La società ha confermato che il centrocampista rimane un elemento chiave della squadra, definendolo un punto fermo. L’attenzione si sposta ora sulle strategie per affrontare il prossimo campionato, con l’obiettivo di consolidare la posizione in una categoria superiore. La rosa è in fase di rinnovamento e ci sono aspettative per le prossime settimane.
di Andrea Lorentini "Con la promozione in B è terminato un ciclo importante. Adesso se ne apre un altro altrettanto significativo e nella scelta della rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato utilizzeremo parametri differenti rispetto a quelli che abbiamo usato, per esempio, la scorsa estate dove c’era necessità di avere giocatori forti e pronti per la serie C. Procederemo ad ringiovanimento complessivo dell’organico. La B è un torneo spregiudicato e vogliamo tenercelo stretto mantenendo un equilibrio economico. Certe spese folli, tanto per intenderci non possiamo permettercele. Una filosofia condivisa con il presidente e l’allenatore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
VIDEO | Bucchi guarda avanti: "Resto ad Arezzo, sintonia con la società. La B un capolavoro"Cristian Bucchi ha commentato da bordocampo la partita persa contro il Vicenza per 2-5 nel turno d’esordio in Supercoppa, mentre ancora erano in...
L’Arezzo non molla mai. In testa con Ionita e Varela. Sabato match point per la BNel momento più delicato, l’Arezzo tira fuori una prestazione maiuscola, domina il Livorno dall’inizio alla fine in un Comunale gremito e si riprende...
Scuola Basket Arezzo 69 Stamura Ancona 92 Vince Ancona con merito ma la under di coach Vezzosi dopo una stagione unica per intensità esperienza e soddisfazione può e deve guardare avanti con molta fiducia .onore a questi ragazzi per i loro sacrifici al facebook
Bellissima intervista di Roberto Vannacci. Valida anche per Arezzo.... x.com