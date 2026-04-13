Ionita dominatore è tornato il vero Arezzo Due giornate per il sogno della serie B

Dopo settimane difficili, l'Arezzo ha ritrovato il suo ritmo e la fiducia. Con una vittoria che ha soddisfatto sia per il risultato sia per la prestazione, la squadra ha dimostrato di aver compreso l’importanza di affrontare con decisione il momento cruciale della stagione. In due partite, il club si è rilanciato verso il sogno della serie B, mostrando compattezza e determinazione in campo.

CI VOLEVA - Il risultato che serviva, la prestazione che serviva. E, soprattutto, la sensazione di una squadra che ha capito il momento e lo ha aggredito senza tentennamenti. Il 2-0 al Livorno rimette saldamente l'Arezzo in corsa verso la serie B: il vantaggio sull'Ascoli grazie agli scontri.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Ionita, Coppolaro e Di Chiara si preparano. Bucchi cambia l’Arezzo in casa della Sambdi Luca Amorosi È già quasi scaduta l’attesa per la prossima partita di campionato, in programma domani alle 14. Ternana Women, la vittoria contro il Genoa avvicina il sogno salvezza: otto giornate per restare in Serie ALa vittoria per 3-1 in rimonta conquistata in casa nel giorno di San Valentino dalla Ternana Women sul Genoa Women vale tantissimo in chiave salvezza.