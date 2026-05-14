Concordato preventivo la maggioranza legalizza la modica quantità di evasione per le partite Iva che sono probabili evasori fiscali

Al Senato è stata approvata con fiducia la legge di conversione del decreto fiscale, approvato dal governo a marzo. La normativa riguarda, tra le altre cose, il concordato preventivo e la possibilità per alcune partite IVA di regolarizzare una piccola quantità di evasione fiscale. La legge prevede che questa misura venga considerata legale, anche se riguarda soggetti potenzialmente evasori. La conversione in legge è avvenuta senza modifiche rispetto al testo approvato dal governo.

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