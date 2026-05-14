Concordato preventivo la maggioranza legalizza la modica quantità di evasione per le partite Iva che sono probabili evasori fiscali

Da ilfattoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Senato è stata approvata con fiducia la legge di conversione del decreto fiscale, approvato dal governo a marzo. La normativa riguarda, tra le altre cose, il concordato preventivo e la possibilità per alcune partite IVA di regolarizzare una piccola quantità di evasione fiscale. La legge prevede che questa misura venga considerata legale, anche se riguarda soggetti potenzialmente evasori. La conversione in legge è avvenuta senza modifiche rispetto al testo approvato dal governo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Passa con l'ennesima fiducia, al Senato, la conversione il legge del decreto fiscale varato dal governo al fine marzo. E il passaggio parlamentare porta con sé l'ennesimo regalo alle partite Iva, la categoria con la propensione all'evasione di gran lunga più alta tra i contribuenti italiani, per tentare di convincerle a pagare (poco) di più all'erario aderendo al concordato preventivo biennale. Cioè lo strumento varato nel 2024 dal governo Meloni in base al quale gli autonomi possono siglare con l'Agenzia delle Entrate un accordo sul reddito da dichiarare e le tasse da versare per un biennio. Stavolta, il regalo è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

concordato preventivo la maggioranza legalizza la modica quantit224 di evasione per le partite iva che sono probabili evasori fiscali
© Ilfattoquotidiano.it - Concordato preventivo, la maggioranza legalizza la modica quantità di evasione per le partite Iva che sono probabili evasori fiscali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Concordato preventivo, la maggioranza riprova a legalizzare una “modica quantità di evasione” delle partite IvaLegare le mani all’Agenzia dell’Entrate, mettendo un tetto alla proposta di reddito su cui pagare le tasse per il biennio 2026-2027 da presentare...

Leggi anche: L’ironia di Travaglio sulla “modica quantità di tangenti” di Nordio: “Allora perché non ‘modica quantità’ di omicidio o di furto? Avanti così…”

Argomenti più discussi: Concordato preventivo, la maggioranza riprova a legalizzare una modica quantità di evasione delle partite Iva; Concordato preventivo la maggioranza riprova a legalizzare una modica quantità di evasione delle partite Iva.

concordato preventivo la maggioranzaConcordato preventivo biennale 2026-2027: software, regole e modelloLe Entrate pubblicano i modelli dei dichairativi 2026 e anche il modello per aderire al CPB del prossimo biennio ... fiscoetasse.com

concordato preventivo la maggioranzaIl Concordato Preventivo Biennale e la determinazione automatizzata dell’imponibileLe riflessioni attorno all’istituto del Concordato Preventivo Biennale, introdotto con il D.Lgs. n. 13/2024, si sono principalmente polarizzate sulla compatibilità […] ... ecnews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web