Concordato preventivo la maggioranza legalizza la modica quantità di evasione per le partite Iva che sono probabili evasori fiscali
Al Senato è stata approvata con fiducia la legge di conversione del decreto fiscale, approvato dal governo a marzo. La normativa riguarda, tra le altre cose, il concordato preventivo e la possibilità per alcune partite IVA di regolarizzare una piccola quantità di evasione fiscale. La legge prevede che questa misura venga considerata legale, anche se riguarda soggetti potenzialmente evasori. La conversione in legge è avvenuta senza modifiche rispetto al testo approvato dal governo.
Passa con l'ennesima fiducia, al Senato, la conversione il legge del decreto fiscale varato dal governo al fine marzo. E il passaggio parlamentare porta con sé l'ennesimo regalo alle partite Iva, la categoria con la propensione all'evasione di gran lunga più alta tra i contribuenti italiani, per tentare di convincerle a pagare (poco) di più all'erario aderendo al concordato preventivo biennale. Cioè lo strumento varato nel 2024 dal governo Meloni in base al quale gli autonomi possono siglare con l'Agenzia delle Entrate un accordo sul reddito da dichiarare e le tasse da versare per un biennio. Stavolta, il regalo è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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