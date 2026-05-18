Concordato preventivo biennale 2026-2027 | conviene aderire?
Un nuovo concordato preventivo biennale, previsto per il 2026 e il 2027, sta attirando l’attenzione di imprese, professionisti e titolari di Partite IVA. La proposta del patto con il Fisco prevede un accordo specifico che può avere ripercussioni sulla gestione fiscale e finanziaria delle aziende. In questa guida si analizzano le modalità di funzionamento del concordato preventivo, i benefici possibili e le criticità da considerare prima di decidere se aderire o meno.
Concordato preventivo biennale 2026-2027: conviene davvero aderire al patto con il Fisco?. Guida pratica per imprese, professionisti e Partite IVA: come funziona il CPB, quali vantaggi offre e quali rischi valutare prima di accettare la proposta. Il concordato preventivo biennale 2026-2027 è uno degli strumenti fiscali più importanti per imprese, professionisti e titolari di Partita IVA. Si tratta di un patto con il Fisco attraverso il quale il contribuente può accettare una proposta di reddito definita dall’ Agenzia delle Entrate per un periodo di due anni. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo e dare maggiore prevedibilità alla gestione fiscale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027
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