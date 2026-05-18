Concordato preventivo biennale 2026-2027 | conviene aderire?

Un nuovo concordato preventivo biennale, previsto per il 2026 e il 2027, sta attirando l’attenzione di imprese, professionisti e titolari di Partite IVA. La proposta del patto con il Fisco prevede un accordo specifico che può avere ripercussioni sulla gestione fiscale e finanziaria delle aziende. In questa guida si analizzano le modalità di funzionamento del concordato preventivo, i benefici possibili e le criticità da considerare prima di decidere se aderire o meno.

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