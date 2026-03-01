Modelli dichiarativi 2026 approvati in via definitiva | tutte le novità per 730 Redditi IRAP 770 e Concordato preventivo biennale nella campagna fiscale relativa al periodo d’imposta 2025

L'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli dichiarativi 2026 con un provvedimento del 27 febbraio. Questa approvazione riguarda i modelli 730, Redditi, IRAP, 770 e il Concordato preventivo biennale, tutti relativi alla campagna fiscale per il periodo d’imposta 2025. Le novità includono aggiornamenti e modifiche che i contribuenti dovranno seguire durante la compilazione delle dichiarazioni.