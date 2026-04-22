Concordato preventivo biennale | i confini tra esclusione cessazione e decadenza

Il concordato preventivo biennale è al centro della riforma fiscale dedicata a contribuenti di piccole dimensioni e professionisti. Questa procedura, recentemente rivista, riguarda le modalità in cui un'azienda o un professionista può gestire la propria situazione finanziaria. È importante distinguere tra gli aspetti di esclusione, cessazione e decadenza legati a questa procedura, che determinano le conseguenze legali e amministrative per i soggetti coinvolti.

di Gennaro Nunziato* Il concordato preventivo biennale rappresenta oggi il fulcro della riforma fiscale per i contribuenti di minori dimensioni e per i professionisti. In una fase di profondo cambiamento dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e cittadino, la scelta di aderire a questo istituto richiede una valutazione tecnica estremamente accurata. La corretta interpretazione delle norme non riguarda solo l’aspetto dichiarativo, ma incide direttamente sulla strategia fiscale di lungo periodo. L’architettura normativa distingue i blocchi iniziali dalle vicende successive all’adesione. Le cause di esclusione impediscono l’accesso al concordato già in fase di proposta.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Modelli dichiarativi 2026 approvati in via definitiva: tutte le novità per 730, Redditi, IRAP, 770 e Concordato preventivo biennale nella campagna fiscale relativa al periodo d’imposta 2025L'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva i modelli dichiarativi 2026 con il provvedimento del 27 febbraio, completando il quadro degli... Solofra Servizi S.p.A., omologato il concordato preventivoCon sentenza del 7 aprile 2026, il Tribunale di Avellino ha omologato il concordato preventivo proposto dalla Solofra Servizi S. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Concordato Biennale 2026-2027: rottamazione quinquies come chiave d’accesso; Concordato Preventivo Biennale: la revoca è possibile solo entro il termine previsto per l’adesione; Concordato Preventivo Biennale 2026-2027: tutto quello che il commercialista deve sapere prima del 30 settembre; Concordato preventivo biennale e cause di esclusione e cessazione. Concordato preventivo biennale 2026: work in progressIn attesa del CdM previsto per la prossima settimana, già si lavora a modifiche al CPB concordato preventivo biennale. La misura agevolativa del patto con Fisco, da due anni tiene banco ma non decolla ... fiscoetasse.com Il Quadro CP – Concordato Preventivo Biennale – nel Modello Redditi delle Società di CapitaliIl quadro CP del Modello Redditi SC 2026 dovrà essere utilizzato dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale di cui al D.Lgs. n. 13/2024. Con l’adesione al regim ... ecnews.it Concordato Preventivo Biennale: la revoca è possibile solo entro il termine previsto per l’adesione Pareri e Quesiti – 15 aprile 2026 Domanda Luca Bianchi è un professionista che ha aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026. Purtroppo, a feb - facebook.com facebook L'Agenzia delle Entrate definisce le regole per l'acquisizione degli ulteriori dati precalcolati ai fini del concordato preventivo biennale 2026/2027 e degli ISA. Debutta la delega unica nella procedura per gli intermediari - Dichiarazione dei redditi /… x.com