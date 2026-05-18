Concluso il corso di scrittura Beneventana a Montecassino

Si è appena concluso il corso di scrittura Beneventana presso il monastero di Montecassino, un percorso dedicato a chi voleva approfondire questa antica forma di scrittura. Durante le lezioni, i partecipanti hanno potuto immergersi nella quotidianità monastica, imparando a riprodurre i caratteri tipici di questa tradizione. Il corso ha coinvolto diversi appassionati, che hanno potuto esercitarsi sotto la guida di esperti nel settore, scoprendo i dettagli di un’arte che affonda le sue radici nel passato.

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