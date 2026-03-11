A Taranto si è appena conclusa la prima edizione del corso di formazione per infermieri di famiglia e di comunità, organizzato dall’ASL locale e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia. L’evento ha coinvolto numerosi professionisti, che hanno partecipato alle sessioni di formazione dedicate alle competenze specifiche richieste in ambito territoriale. Il corso rappresenta un passo importante nel percorso di aggiornamento per il personale sanitario della zona.

Tarantini Time Quotidiano Si è conclusa nei giorni scorsi la prima edizione del corso di formazione per infermieri di famiglia e di comunità organizzato da ASL Taranto e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) della provincia ionica. L’iniziativa rientra nel piano formativo regionale sviluppato dalle aziende sanitarie e dagli ordini professionali, in linea con gli obiettivi del PNRR e con quanto previsto dal Decreto ministeriale 772022 che ridefinisce l’assistenza sanitaria territoriale. Il percorso formativo ha seguito le indicazioni dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e ha previsto complessivamente 220 ore di attività, suddivise tra lezioni teoriche, tirocinio sul campo e project work finale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sanità territoriale, concluso il primo corso per infermieri di famiglia a Taranto

Articoli correlati

Agrigento: Stabilizzati 28 infermieri dopo anni di precariato, investimenti per la sanità territoriale.L’attesa è finita per 28 infermieri dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento: la procedura di stabilizzazione, avviata oltre un anno fa, ha...

Taranto, concluso il corso di formazione per docenti ed educatori su didattica inclusiva e bisogni educativi specialiTarantini Time QuotidianoProseguono le attività di formazione rivolte a docenti, educatori, insegnanti di sostegno, esperti e assistenti del...

Tutti gli aggiornamenti su Sanità territoriale

Temi più discussi: Operativa entro il 2026 la gran parte di case e ospedali di comunità; A Ponsacco apre la casa di comunità: un nuovo presidio sanitario che rafforza la medicina territoriale; Sanità territoriale, Asp Trapani e medici di famiglia insieme nelle Case di comunità; Lodi: Asst e Comune si confrontano sulla nuova Casa di comunità.

Sanità territoriale a rischio con il DDL Concorrenza: l’allarme dei laboratori di analisi sicilianiIl Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza potrebbe mettere seriamente a rischio la sanità di prossimità. È questo l’allarme ... itacanotizie.it

Cosa prevede il nuovo ‘patto’ sulla sanità tra Regione e sindacatiLa Regione Emilia-Romagna e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un ‘patto’ sulla sanità. Si tratta di linee guida che le parti si impegnano a rispettare per far fronte alle nuove esigenze della ... bolognatoday.it

Prosegue l’attuazione della nuova rete di sanità territoriale prevista dal Pnrr. Rispondendo ad alcuni “question time” in Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha ribadito che «49 case di comunità saranno operative entro maggio e ulterio - facebook.com facebook

Sanità territoriale in Liguria, secondo bando per più di 200 medici nelle Case della Comunità x.com