Adunata Alpini 2026 Genova blindata | il piano anti-caos tra strade chiuse e aree pedonali Info utili

Genova si appresta ad ospitare la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, evento che coinvolgerà numerosi partecipanti e richiederà misure di sicurezza rafforzate. Per garantire l’ordine e la sicurezza, alcune strade del centro e delle zone limitrofe saranno chiuse temporaneamente, e saranno istituiti percorsi pedonali. Il piano di sicurezza prevede inoltre aree interdette al traffico motorizzato e servizi di controllo potenziati lungo i principali punti di accesso alla città.

Scaldate i motori, o meglio, preparatevi a spegnerli. Genova si prepara ad accogliere l’ondata delle Penne Nere per la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini e, come prevedibile, la viabilità cittadina subirà una rivoluzione senza precedenti. Il Comune ha appena rilasciato il piano ufficiale: tra.🔗 Leggi su Genovatoday.it Genova si prepara: 400mila persone per l’Adunata degli Alpini 2026Genova si prepara a ospitare la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio 2026, un evento che vedrà la città ligure accogliere circa 400... Adunata Alpini Genova 2026, ecco il programma: sfilata, mostre, villaggio e ticket speciale AmtPreparate le penne nere e scaldate le corde vocali: Genova è pronta a trasformarsi, per una settimana, nella capitale mondiale del cuore alpino.