Concerto lirico alla Famiglia Piasinteina | in scena Verdi e Puccini

Giovedì 21 maggio alle 17:30 si svolgerà un concerto lirico presso la sede della Famiglia Piasinteina, organizzato in collaborazione con Bb Artist. L’evento intitolato La grande Opera Lirica Italiana proporrà un repertorio che include brani di Verdi e Puccini, celebri per le loro interpretazioni di temi come l’amore, la passione e il dramma. L’appuntamento vedrà la partecipazione di artisti che interpreteranno queste composizioni in un contesto che celebra la tradizione operistica italiana.

Giovedì 21 maggio alle ore 17,30 alla sede della Famiglia Piasinteina si terrà un concerto lirico, in collaborazione con Bb Artist, dal titolo La grande Opera Lirica Italiana, un viaggio emozionante tra amore, passione e dramma nelle pagine più celebri di Verdi e Puccini.Intervengono Marta Leung. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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