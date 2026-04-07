Chi erano davvero Gioia e Romagnosi una conferenza alla sede della Famiglia Piasinteina

A Piacenza, due figure storiche del Settecento e dell’Ottocento sono ricordate attraverso vie, scuole e un monumento nella città. Durante una conferenza presso la sede della Famiglia Piasinteina sono stati approfonditi gli aspetti della vita e del ruolo di questi personaggi, noti per il loro contributo alla cultura politica e alla lotta per la libertà in un’epoca di grandi cambiamenti storici. Il loro nome è ancora presente nel patrimonio cittadino e nelle commemorazioni locali.

Si tratta di Melchiorre Gioia e di Gian Domenico Romagnosi. Ma non tutti sanno la “personalità” e gli studi che hanno caratterizzato la vita dei due insigni “Nomi” che hanno onorato Piacenza. La conferenza è aperta ai soci dei sodalizi menzionati, e a tutti quanti abbiano interesse a conoscere le ragioni del ricordo da Piacenza giustamente tributato al Gioia e al Romagnosi. Una Stagione su.misura: la musica "a portata di bambino" al Conservatorio . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it "Malëtt i sood!", doppio appuntamento con la Compagnia teatrale della Famiglia PiasinteinaC'è Posta per te, le pagelle: Amoroso saluta 'nonna' Maria (8), Alessandro gela la madre: "Ti ho sostituita" (0), Leo è "buono ma non testicolo" (9)... Riparte la Scuola di dialetto "Luigi Paraboschi": al via la 29esima edizione alla Famiglia PiasinteinaRiprende la Scuola di dialetto "Luigi Paraboschi", giunta alla 29a edizione, con 10 lezioni e a seguire un Corso di recitazione.