Pisa, 5 maggio 2026 – La scorsa domenica al Teatro Verdi si è svolto lo spettacolo "Tutto il mondo è un museo! Cercatori nell’Oceano delle Memorie", organizzato dal Sistema Museale di Ateneo, in collaborazione con il Laboratorio Multimediale del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e il CIDIC-Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura. Lo spettacolo è stato il risultato di un lungo percorso che ha avuto inizio con il concorso "Memorie di famiglia nel museo di classe", promosso dal Sistema Museale di Ateneo e realizzato con il contributo della Fondazione Pisa. Il concorso è stato progettato per promuovere una riflessione collettiva sul valore della memoria, della conservazione e della trasmissione dei ricordi familiari, intesi come patrimonio culturale condiviso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tutto il mondo è un museo”: storie di famiglia in scena al Teatro Verdi

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