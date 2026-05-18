Dopo la promozione in Serie A2, si sono diffuse le prime voci di mercato riguardanti la Conad. La squadra sembra aver già messo nel mirino un giocatore bulgaro, Zhelev, considerato uno degli obiettivi principali per la prossima stagione. Non sono stati ancora ufficializzati dettagli sui trasferimenti o sugli accordi, ma le trattative tra le parti sembrano essere in fase iniziale. La società si sta preparando a rinforzare la rosa in vista delle prossime sfide ufficiali.

Primi rumors di mercato per quanto riguarda la Conad, fresca di promozione in Serie A2. Il sodalizio cittadino ripartirà da coach Tommaso Zagni, confermato dopo aver vinto la finale promozione contro Reggio Calabria: difficile far meglio al primo anno in panchina da capo allenatore, considerando anche il secondo posto in Coppa Italia ed in Supercoppa. Nello starting six ci saranno ancora Riccardo Mian e Martin Chevalier: il primo è stato per distacco il miglior opposto del campionato di A3, facendo male a tante difese con le sue schiacciate mancine; lo schiacciatore ceco, invece, si è rivelato una valida alternativa in attacco e ha spesso segnato break importanti dalla linea del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conad, primo colpo per l’A2. Fatta per il bulgaro Zhelev

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