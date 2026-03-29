Il Milan ha concluso un importante acquisto per la stagione 202627, con un calciatore che sarà sottoposto alle visite mediche prima di ufficializzare il trasferimento. La società ha portato a termine un colpo di mercato che suscita grande attenzione nel mondo del calcio, puntando su un elemento che si prevede avrà un ruolo rilevante nelle prossime competizioni.

Grandissimo colpo di mercato del Milan che si assicura un profilo di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. La volata scudetto e Champions sono entrate ormai nel vivo e il Milan non può più permettersi passi falsi in queste ultime otto giornate di campionato. I rossoneri sono al momento secondi a sei lunghezze di distanza dall’Inter capolista, ma devono guardarsi anche le spalle con il Napoli di Conte che insegue a un solo punto proprio dai rossoneri. Kostic (Instagram) – Calciomercato.it La dirigenza del Diavolo, intanto, ha chiuso la prima operazione di mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato in queste ore... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, è fatta per il primo colpo 2026/27: visite mediche

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