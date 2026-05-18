C ’è un momento, ne La chiamata. Storia di una donna argentina, in cui il dolore smette di appartenere soltanto alla storia argentina e diventa qualcosa di universale: il racconto di una donna costretta a sopravvivere al sospetto degli altri oltre che alla violenza dei suoi carnefici. È forse per questo che il libro di Leila Guerriero ha conquistato la tredicesima edizione del Premio Strega Europeo, confermandosi una delle opere da leggere dell’anno. La premiazione si è svolta il 17 maggio al Circolo dei lettori e delle lettrici di Torino, nell’ambito del Salone Internazionale del Libro. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leila Guerriero vince il Premio Strega Europeo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con un libro sulla storia di una donna torturata durante la dittatura argentina

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They Forced Her Onto the Spanish Donkey, The Torture That Split Women in Half

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. @mariocalabresi a dialogo con #GiorgioZanchini autore di #Lockerbie @editorilaterza È un libro che tiene insieme più piani: personale, sulla tragedia di Lockerbie e le sue vittime e un’ultima parte che si interroga sulla storia delle stragi del nostro Paese x.com

Qualcuno qui ha scritto libri sulla storia di luoghi o attrazioni locali? Mi chiedevo se avreste dei consigli per me? reddit

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