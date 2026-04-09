Argentina | il segreto dei cartografi tra dittatura e sparizioni

Negli anni della dittatura, i cartografi argentini si trovarono coinvolti in pratiche che ancora oggi suscitano interrogativi. Dopo più di trent’anni, un episodio di sparizione diventa l’occasione per un incontro che sembrava impossibile, portando alla luce aspetti nascosti di quel periodo storico. La vicenda mette in evidenza come le mappe e i documenti dell’epoca siano strettamente collegati a eventi e realtà dimenticate o celate.

La storia argentina del secondo Novecento viene riletta attraverso la lente di una sparizione che si trasforma in un incontro impossibile trent’anni dopo. Il romanzo Purgatorio, l’ultima opera di Tomás Eloy Martínez, ricostruisce il dramma di Emilia Dupuy e Simón Cardoso, due cartografi coinvolti nelle dinamiche di potere della provincia di Tucumán durante la dittatura militare degli anni Settanta. Tutto ha inizio a metà degli anni Settanta, quando una giunta composta da un generale dell’esercito, un ammiraglio e un esponente dell’aviazione prende il controllo del Paese. Si tratta della sesta dittatura nel corso di quarant’anni di storia novecentesca argentina, un regime che si inserisce in un momento di estrema fragilità politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentina: il segreto dei cartografi tra dittatura e sparizioni Torture, sparizioni, furto di bambini: la dittatura di Videla, nata 50 anni fa, fu terrorismo di StatoCinquant’anni dopo la notte più buia, l’Argentina continua a fare i conti col proprio passato Ci sono date che non appartengono soltanto al... A 50 anni dalla dittatura in Argentina, mancano ancora all’appello i desaparecidosIl 24 marzo 2026 segna il 50esimo anno dal colpo di Stato militare avvenuto in Argentina, passato sotto il nome ufficiale di Processo di... Argomenti più discussi: Papa Francesco: un documentario sul Papa argentino; Wild Argentina: Ep. 2 - Scenari estremi per la sopravvivenza Video; La storia di Leo Messi al Barcellona: Si inventava più di 1000 cose al giorno pur di vincere; In segreto avevo previsto l'esito del Conclave: l'articolo di Messori dopo l'elezione di papa Francesco. #ConmebolSub17 Variante en Argentina Matheo Machuca Giovanni Baroni 13' ST Argentina 2 (Policella x 2) - Venezuela 0 x.com PassioNapoli. . MARADONA STORY Quando gli All Blacks omaggiarono Diego #maradona #amarcord #argentina #allblacks - facebook.com facebook