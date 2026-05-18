Con un bypass artigianale ' ruba' l' energia elettrica al vicino di casa | uomo nei guai
I carabinieri di Casumaro hanno denunciato un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver scoperto che aveva utilizzato un bypass artigianale per sottrarre energia elettrica dal vicino di casa. L’indagine è stata condotta con attenzione e ha portato all’identificazione del metodo illecito utilizzato. La vicenda riguarda un furto aggravato di energia elettrica, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e alla denuncia dell’uomo.
A conclusione di una mirata attività d’indagine, i carabinieri di Casumaro hanno denunciato un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’attività investigativa ha tratto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Con un bypass artigianale 'ruba' l'energia elettrica al vicino di casa: uomo nei guai x.com
Le verifiche tecniche hanno confermato inequivocabilmente i sospetti del denunciante, accertando l’esistenza del bypass artigianale creato ad hoc per alimentare l’abitazione dei due indagati a spese dell’ignaro vicino. - Facebook facebook
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