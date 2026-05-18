Con un bypass artigianale ' ruba' l' energia elettrica al vicino di casa | uomo nei guai

I carabinieri di Casumaro hanno denunciato un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver scoperto che aveva utilizzato un bypass artigianale per sottrarre energia elettrica dal vicino di casa. L’indagine è stata condotta con attenzione e ha portato all’identificazione del metodo illecito utilizzato. La vicenda riguarda un furto aggravato di energia elettrica, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e alla denuncia dell’uomo.

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