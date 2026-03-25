A Sassari, un uomo con precedenti penali è stato fermato dalla Polizia dopo aver tentato di rubare nel negozio Tecnomat. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nello zaino merce recuperata dal furto e uno sfollagente artigianale. L’uomo è stato arrestato e portato in questura.

Eseguito un arresto nella zona industriale Predda Niedda di Sassari. Un pregiudicato è stato fermato nella serata di ieri dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno del noto esercizio commerciale Tecnomat. L’uomo, trovato in possesso di uno sfollagente artigianale, è stato arrestato e il provvedimento è stato convalidato dal giudice. L’arresto nella zona industriale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella prima serata di ieri, quando gli agenti hanno agito nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori nella zona industriale di Sassari. La presenza sospetta di un uomo all’interno del negozio Tecnomat era stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno inviato sul posto una pattuglia della Squadra Mobile di Sassari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sassari, colpo al Tecnomat con sfollagente artigianale nello zaino: pregiudicato nei guai

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